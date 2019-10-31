Украинец пытался провезти в Крым запрещенные вещества
В российском пункте пропуска «Перекоп» крымские таможенники задержали жителя Херсонской области. Мужчина пытался провезти на полуостров почти 300 упаковок пестицидов и посадочного материала.
При том, что во время подачи декларации он сообщил, что у него с собой нет запрещенных товаров.
Но при осмотре его машины сотрудники таможни нашли у него больше 280 упаковок пестицидов, стимуляторов и регуляторов роста растений.
- На ввоз таких веществ установлен разрешительный порядок, а для личного пользования вообще - запрещен, - рассказали в пресс-службе южного таможенного управления.
Против мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU