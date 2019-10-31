Украинец пытался провезти в Крым запрещенные вещества

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-31T11:33:48+03:00

Таможенники нашли у него почти 300 упаковок пестицидов

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В российском пункте пропуска «Перекоп» крымские таможенники задержали жителя Херсонской области. Мужчина пытался провезти на полуостров почти 300 упаковок пестицидов и посадочного материала.

При том, что во время подачи декларации он сообщил, что у него с собой нет запрещенных товаров.

Но при осмотре его машины сотрудники таможни нашли у него больше 280 упаковок пестицидов, стимуляторов и регуляторов роста растений.

- На ввоз таких веществ установлен разрешительный порядок, а для личного пользования вообще - запрещен, - рассказали в пресс-службе южного таможенного управления.

Против мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU