Ветеринары потеряли больную собаку в Симферополе

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-31T12:41:39+03:00

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Джуну – собаку породы папийон – ищут уже три недели. За свою любимицу хозяева готовы выплатить неплохое вознаграждение – 30 тысяч рублей. Но животное пока не нашли.

Псина, которой всего два года, вдруг занемогла, стала отказываться от еды и сникла. Хозяевам пришлось везти ее из Феодосии в Симферополь, чтобы получить квалифицированную ветеринарную помощь.

- По рекомендации ветеринара мы оставили Джуну в стационаре клиники на ночь, - говорит Лариса Ларина, хозяйка собаки. – За прием и одну ночь в стационаре заплатили больше 10 тысяч рублей. А утром нам сообщили, что она убежала, хотя у нее катетеры на лапках стоят - ей же капельницу ставили! Мы, чтобы ее найти ночевали под окнами ветклиники, но бестолку.

Женщина возмущена поведением ветеринаров, которые не только не помогли животному, но и потеряли его. Теперь свои претензии хозяева Джуны будут озвучивать в суде. Крымчане уже готовят иск к клинике.

ИСТОЧНИК KP.RU