2019-10-31T13:13:44+03:00
Общество

В Симферополе пройдет Фестиваль кухни народов России

Он развернется на главной площади города
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Виталий ПАРУБОВ
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На площади Ленина в Симферополе пройдет Фестиваль кухни народов России и ярмарка ремесел. Мероприятия приурочены ко Дню народного единства.

Как рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Сюзанна Азаматова, там будет представлена крымскотатарская, еврейская, русская, грузинская, армянская, азербайджанская и корейская кухни.

- Все субъекты хозяйствования проинформированы о необходимости соблюдения правил торговли, ветеринарно-санитарных норм, - отметила Азаматова.

Также там проведут конкурс кулинарного мастерства, по его итогам определят победителей и призеров. Всех участников наградят дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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