В Симферополе пройдет Фестиваль кухни народов России
На площади Ленина в Симферополе пройдет Фестиваль кухни народов России и ярмарка ремесел. Мероприятия приурочены ко Дню народного единства.
Как рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Сюзанна Азаматова, там будет представлена крымскотатарская, еврейская, русская, грузинская, армянская, азербайджанская и корейская кухни.
- Все субъекты хозяйствования проинформированы о необходимости соблюдения правил торговли, ветеринарно-санитарных норм, - отметила Азаматова.
Также там проведут конкурс кулинарного мастерства, по его итогам определят победителей и призеров. Всех участников наградят дипломами.
ИСТОЧНИК KP.RU