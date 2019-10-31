Санатории сети «Курорты Крыма» внедряют программные системы для привлечения туристов в межсезонье

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-31T14:21:01+03:00

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Санатории сети «Курорты Крыма» одни из первых на полуострове внедряют новые программные системы, чтобы увеличить загрузку объектов в межсезонье.

Речь идет об «агрегаторе» предложений объектов размещения, у которого высокие требования к инфраструктуре и услугам санатория. Кроме того, данная система контролирует выполнение объектом всех норм и обязательств.

- Несмотря на рекордное количество туристов в этом году, крымским санаториям приходится достаточно жестко конкурировать – особенно в межсезонье. Именно поэтому флагманы санаторно-курортной отрасли внедряют программные решения, которые и становится основным инструментом загрузки санатория, - отмечает руководство сети «Курорты Крыма».

К слову, санатории данной сети в летние месяцы текущего года уже активно использовали новые рекламные методы привлечения гостей. Это принесло свои плоды: загрузка здравниц июня по сентябрь увеличилась почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

В частности, по состоянию на август, санатории «Курортов Крыма» были загружены на 100 и более % с учетом дополнительных мест. При этом средний процент заполняемости объектов по Южному берегу Крыма составлял чуть выше 90%.

СПРАВКА «КП»

С июля 2018 года санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» находятся под управлением ООО «УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Николаевич Козорез. Вместимость всех санаториев сети составляет более 2,3 тысячи человек («Ай-Петри» – 790, «Дюльбер» – 206, «Мисхор» – 1 181 и «Морской Прибой» – 164).

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU