Детскую инфекционку Крыма обязали выплатить 3,3 миллиона рублей за моральный ущерб

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-31T14:51:11+03:00

Трехлетнюю девочку выписали из больницы, хотя ее состояние не улучшилось Фото: Виталий ПАРУБОВ

Изменить размер текста: A A

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга обязал Республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу Крыма выплатить 3,3 миллиона рублей за инвалидизацию ребенка.

Трехлетняя Аня из Симферопольского района заболела в январе 2015 года. У нее был кашель и температура.

- Нас госпитализировали в пульмонологию, и там мы пролежали день, а вечером у дочки поднялась высокая температура, и нас отправили в инфекционную больницу, - рассказала мать девочки Ольга Аврамова (имя изменено - Ред.).

Спустя 10 дней девочку выписали, но ее состояние лучше не стало. У нее было расстройство кишечника, а после случился отек коры головного мозга, ребенок впал в кому. Вывести Аню из этого состояния удалось, но теперь восьмилетняя девочка учится заново ходить и говорить, проходит курсы реабилитации.

Родители девочки обратились в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, который принял решение в пользу семьи и обязал выплатить компенсацию за нанесенный моральный ущерб ребенку и его матери. Однако детская инфекционная больница пока не выплатила 3,3 миллиона рублей.

Представители семьи подали заявление в УФССП по Республике Крым против министра здравоохранения Крыма по статье 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».

ИСТОЧНИК KP.RU