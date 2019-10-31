2019-10-31T14:49:26+03:00
Происшествия

Авария в Бахчисарайском районе: Пострадали двое подростков

Проводится проверка
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Ребята получили травмыРебята получили травмыФото: "КП" Архив
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В Бахчисарайском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля «Жигули» наехал на двоих 15-летних подростков.

Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии несовершеннолетние пешеходы получили травмы.

- По предварительным данным, несовершеннолетние получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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