Авария в Бахчисарайском районе: Пострадали двое подростков
Проводится проверка
Ребята получили травмыФото: "КП" Архив
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В Бахчисарайском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля «Жигули» наехал на двоих 15-летних подростков.
Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии несовершеннолетние пешеходы получили травмы.
- По предварительным данным, несовершеннолетние получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
На месте аварии работали сотрудники полиции. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU