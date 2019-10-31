Набережную возле Салгира украсят 100 новых деревьев

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-31T14:56:26+03:00

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До конца года на набережной Салгира высадят ивы и можжевельники. Деревья появятся от улицы Киевской до парка Гагарина.

Также озеленят часть набережной от Малого Салгира на улице Киевской до впадения в Салгир.

Директор компании подрядчика Игорь Анацкий отметил, что разрабатывали дендроплан совместно с автором плана реставрации набережной Кириллом Бабеевым. Сейчас организация ждет согласование у главы администрации города, затем проект обсудят с жителями.

- Мы хотим сохранить вид набережной, который был изначально. Для этого сделан акцент на растениях, которые не требуют искусственного полива, - рассказал Анацкий.

Всего планируется до конца года высадить 100 саженцев деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU