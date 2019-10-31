Возить жителей Ялты будут нижегородские автобусы
Для Ялты закупили 15 новых автобусов. Они будут возить жителей по новому маршруту №171 и №19. Как рассказали в пресс-службе администрации города, новый транспорт прибыл из Нижнего Новгорода.
- В регионе планируется полное обновление маршруток, которые работают на городских линиях. Это нам поможет сделать конкурс по осуществлению пассажирских перевозок. Основное требование к кандидатам - транспорт должен быть экологически чистым, - пояснил руководитель «Ялтагортранса» Михаил Питум.
КОНКРЕТНО
На каких маршрутах работают новые автобусы:
- № 171 «Ялта (ост. Пионерская) - ул. Гоголя - Колоннада - Кореиз - санаторий «Буревестник»;
- № 19 ул. Строителей - Изобильная.
ИСТОЧНИК KP.RU