Возить жителей Ялты будут нижегородские автобусы

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-31T15:28:23+03:00

Они уже вышли на городские маршруты

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Для Ялты закупили 15 новых автобусов. Они будут возить жителей по новому маршруту №171 и №19. Как рассказали в пресс-службе администрации города, новый транспорт прибыл из Нижнего Новгорода.

- В регионе планируется полное обновление маршруток, которые работают на городских линиях. Это нам поможет сделать конкурс по осуществлению пассажирских перевозок. Основное требование к кандидатам - транспорт должен быть экологически чистым, - пояснил руководитель «Ялтагортранса» Михаил Питум.

КОНКРЕТНО

На каких маршрутах работают новые автобусы:

- № 171 «Ялта (ост. Пионерская) - ул. Гоголя - Колоннада - Кореиз - санаторий «Буревестник»;

- № 19 ул. Строителей - Изобильная.

ИСТОЧНИК KP.RU