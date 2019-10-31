В Симферополе подготовили спецтехнику по уборке снега, а на Ангарском перевале установили дежурство

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-31T15:58:47+03:00

Пришедшее на полуостров похолодание продлится несколько дней Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Коммунальные службы Симферополя и "Крымавтодор" подготовился к ухудшению погодных условий.

Заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Титаренко сообщил, что завеошена подготовка специализированной техники для уборки снега на улицах Симферополя.

- В частности, речь идет о подвижном составе МБУ «Город». На предприятии оборудованы 10 коммунальных машин для посыпки дорог песком, - заявил Титаренко.

По его словам, на складе есть 425 тонн реагента для обработки улиц от гололеда. Всего на зиму планируется закупить 900 тонн. Дворники «Киевского», «Железнодорожного» и «Центрального» жилсервисовже запасают песок, чтобы вручную посыпать тротуары.

На предприятии «Крымавтодор» дорожные службы перешли на круглосуточное дежурство в районах Ангарского и Грушевского перевалов. Для того, чтобы оперативно бороться с образованием наледи, организованы пункты экстренного реагирования.

- На дежурство вышли сразу пять комбинированных дорожных машины и погрузчик, - сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, пришедшее на полуостров похолодание продлится несколько дней. Ночью возможны минусовые температуры. А на следующей неделе днем будет до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU