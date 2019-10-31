2019-10-31T16:39:33+03:00
Общество

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Симферополе

Ожидается участие более 200 аграриев
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Ярмарка проводится для поддержки крымских фермеровЯрмарка проводится для поддержки крымских фермеровФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Симферополе 9 ноября пройдет сельхозярмарка. В ней планирует поучаствовать 250 аграриев.

Жители крымской столицы смогут купить продукты со скидкой 15-20 процентов.

В администрации Симферополя рассказали, что торговые точки будут работать с 8.00 и до 15.00.

КОНКРЕТНО

Где будет ярмарка?

- проезд от улицы Никанорова, вдоль «Симферопольской академической гимназии», в районе ул. Киевская, 177;

- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе пересечения улиц Кечкеметской/Б.Куна;

- парковка перед зданием «Гипросад», в районе улицы Ракетная, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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