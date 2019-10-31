Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Симферополе
Ожидается участие более 200 аграриев
Ярмарка проводится для поддержки крымских фермеровФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Симферополе 9 ноября пройдет сельхозярмарка. В ней планирует поучаствовать 250 аграриев.
Жители крымской столицы смогут купить продукты со скидкой 15-20 процентов.
В администрации Симферополя рассказали, что торговые точки будут работать с 8.00 и до 15.00.
КОНКРЕТНО
Где будет ярмарка?
- проезд от улицы Никанорова, вдоль «Симферопольской академической гимназии», в районе ул. Киевская, 177;
- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе пересечения улиц Кечкеметской/Б.Куна;
- парковка перед зданием «Гипросад», в районе улицы Ракетная, 10.
ИСТОЧНИК KP.RU