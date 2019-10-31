2019-10-31T16:58:21+03:00
Общество

Крымский эксперт назвал самое распространенное нарушение в сфере детского питания

До сих пор в школах находят фальсификат
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Нельзя быть полностью уверенным в том, чем мы кормим наших детейНельзя быть полностью уверенным в том, чем мы кормим наших детейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Зампредседателя совета крымского отделения «Объединения потребителей России» Надежда Анельчук рассказала о самом распространенном нарушении в сфере детского питания.

Это - фальсификация состава продуктов, передают РИА Новости Крым.

Она отметила, что в 2017 году нашли около 46 процентов некачественной продукции в образовательных учреждениях.

Через два года эта цифра снизилась до трех процентов.

- Также выявили наличие антибиотиков в молочной и мясной продукции, - добавила Анельчук.

Кроме этого, еще одним из нарушений является необоснованное изменение рациона в школах и детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В крымском сафари-парке детеныш косули начал дружить с котом
Керченские власти призывают не участвовать горожан в шествии на Хэллоуин
В Евпатории корова упала в двухметровую яму
Крымский фестиваль #Ноябрьфест посетят 10 тысяч человек
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Симферополе
Целая делегация: Как семеро мужчин спасли автоледи в Севастополе
Керченский прапорщик получил срок за нападение на полицейского
В Симферополе подготовили спецтехнику по уборке снега, а на Ангарском перевале установили дежурство
В Крыму за год поймали 300 наркосбытчиков
Возить жителей Ялты будут нижегородские автобусы
Набережную возле Салгира украсят 100 новых деревьев
Авария в Бахчисарайском районе: Пострадали двое подростков
Детскую инфекционку Крыма обязали выплатить 3,3 миллиона рублей за моральный ущерб
Санатории сети «Курорты Крыма» внедряют программные системы для привлечения туристов в межсезонье
В Симферополе пройдет Фестиваль кухни народов России
Ветеринары потеряли больную собаку в Симферополе
В Крыму собрали почти 70 тысяч тонн винограда
Украинец пытался провезти в Крым запрещенные вещества
Крымские спасатели ищут пропавшего рыбака на надувной лодке
В Крыму продадут пять пассажирских теплоходов
Крымский чиновник погиб в ДТП в Подмосковье