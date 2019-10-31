Крымский эксперт назвал самое распространенное нарушение в сфере детского питания

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-31T16:58:21+03:00

Нельзя быть полностью уверенным в том, чем мы кормим наших детей Фото: Евгения ГУСЕВА

До сих пор в школах находят фальсификат

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Зампредседателя совета крымского отделения «Объединения потребителей России» Надежда Анельчук рассказала о самом распространенном нарушении в сфере детского питания.

Это - фальсификация состава продуктов, передают РИА Новости Крым.

Она отметила, что в 2017 году нашли около 46 процентов некачественной продукции в образовательных учреждениях.

Через два года эта цифра снизилась до трех процентов.

- Также выявили наличие антибиотиков в молочной и мясной продукции, - добавила Анельчук.

Кроме этого, еще одним из нарушений является необоснованное изменение рациона в школах и детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU