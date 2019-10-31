Крымский эксперт назвал самое распространенное нарушение в сфере детского питания
Зампредседателя совета крымского отделения «Объединения потребителей России» Надежда Анельчук рассказала о самом распространенном нарушении в сфере детского питания.
Это - фальсификация состава продуктов, передают РИА Новости Крым.
Она отметила, что в 2017 году нашли около 46 процентов некачественной продукции в образовательных учреждениях.
Через два года эта цифра снизилась до трех процентов.
- Также выявили наличие антибиотиков в молочной и мясной продукции, - добавила Анельчук.
Кроме этого, еще одним из нарушений является необоснованное изменение рациона в школах и детских садах.
ИСТОЧНИК KP.RU