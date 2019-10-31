2019-10-31T17:37:06+03:00
Общество

Крымский фестиваль #Ноябрьфест посетят 10 тысяч человек

Регистрация закрыта
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Мероприятие стартует 1 ноябряМероприятие стартует 1 ноябряФото: "КП" Архив
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Последний месяц осени начнется в Крыму с праздника #Ноябрьфест. На праздник винодельческого искусства зарегистрировалось 10 тысяч человек.

Регистрация на мероприятие уже закрыта.

Но, если не успели, то это можно будет сделать при входе на фестиваль, с собой нужно будет взять паспорт.

#Ноябрьфест стартует в пятницу, 1 ноября.

- Основная часть фестиваля пройдет 2 ноября на территории завода «Массандра». Гостей ожидают дегустация вин, концертно-развлекательная программа, участие в различных мастер-классах, - рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Кстати, о любителях вкусно покушать тоже не забыли. Шеф-повара лучших ресторанов Крыма и соседних регионов разрабатывают для участников и гостей праздника уникальные меню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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