Крымский фестиваль #Ноябрьфест посетят 10 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-31T17:37:06+03:00

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Последний месяц осени начнется в Крыму с праздника #Ноябрьфест. На праздник винодельческого искусства зарегистрировалось 10 тысяч человек.

Регистрация на мероприятие уже закрыта.

Но, если не успели, то это можно будет сделать при входе на фестиваль, с собой нужно будет взять паспорт.

#Ноябрьфест стартует в пятницу, 1 ноября.

- Основная часть фестиваля пройдет 2 ноября на территории завода «Массандра». Гостей ожидают дегустация вин, концертно-развлекательная программа, участие в различных мастер-классах, - рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Кстати, о любителях вкусно покушать тоже не забыли. Шеф-повара лучших ресторанов Крыма и соседних регионов разрабатывают для участников и гостей праздника уникальные меню.

ИСТОЧНИК KP.RU