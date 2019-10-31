В Евпатории корова упала в двухметровую яму
В Евпатории на территории кооператива «Сосновый бор» произошло небольшое ЧП. По улице Зеленогорская в двухметровую яму упала корова.
Для помощи животному немедленно выехали спасатели.
По прибытии они выяснили, что корова провалилась в узкую, выложенную камнем, яму и застряла там.
- Чтобы вытащить животное, спасатели с помощью специнструмента практически наполовину разобрали углубление. После этого корову достали из «ловушки» автокраном, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Министр МЧС Крыма Сергей Шахов отметил, что спасателям продолжают регулярно поступать звонки с просьбой помочь животным. И крымские спасатели всегда готовы прийти на помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU