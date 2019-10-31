В Евпатории корова упала в двухметровую яму

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-31T17:52:57+03:00

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В Евпатории на территории кооператива «Сосновый бор» произошло небольшое ЧП. По улице Зеленогорская в двухметровую яму упала корова.

Для помощи животному немедленно выехали спасатели.

По прибытии они выяснили, что корова провалилась в узкую, выложенную камнем, яму и застряла там.

- Чтобы вытащить животное, спасатели с помощью специнструмента практически наполовину разобрали углубление. После этого корову достали из «ловушки» автокраном, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Министр МЧС Крыма Сергей Шахов отметил, что спасателям продолжают регулярно поступать звонки с просьбой помочь животным. И крымские спасатели всегда готовы прийти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU