Холодно, без серьезных осадков: погода в Крыму на 1 ноября

СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-01T07:55:06+03:00

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В эту пятницу, в первый день ноября, погода на полуострове сильно ухудшится. Днем температура днем будет около + 6 градусов. Ожидается северо- восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха Симферополе в эту пятницу будет достигать 4-6 градусов, возможны незначительные осадки. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью более 13 м/с

В Севастополе в эту пятницу также прохладно, возможна небольшая облачность, воздух прогреется до 9 градусов тепла.Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 10-15 м/с.

На ЮБК осадков также не ожидается, преобладать будет переменная облачность. Ветер северо-восточный, около 8-13 м/с. Воздух прогреется до 8 -9 градусов тепла.

В Керчи сегодня небольшая облачность и без осадко Скорость ветра составит около 14 метров в секунду, он будет дуть со стороны северо - востока. Воздух в эту пятницу прогреется до 7 - 9 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU