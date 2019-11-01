Гражданин Украины хотел въехать в Крым под чужой фамилией

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-01T09:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымские пограничники пресекли попытку гражданина Украины въехать в Россию под другой фамилией.

- На въезде в Российскую Федерацию через автопункт пропуска «Армянск» 34-летний гражданин Украины, который обманом пытался проехать на полуостров, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Выяснилось, что жителю Закарпатской области запретили въезд на территорию России до сентября 2020 года. Такое решение принял УФМС по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина решил схитрить и оформил у себя на родине новый паспорт, в котором поменял свои данные.

Нарушителя взяли под стражу сроком на два месяца. На него завели уголовное дело за «пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен».

ИСТОЧНИК KP.RU