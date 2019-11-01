Фильм студентов КФУ победил на международном кинофестивале

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-01T09:39:09+03:00

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Фильм студентов КФУ им. Вернадского победил на VI Международном кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике имени профессора В.К. Гавло «Золотой след», проходившем в Новосибирске.

Лента студентов юридического факультета «По цифровым следам» удостоилась первого места в номинации «Криминальная инсценировка». Фильм был отмечен также специальным дипломом «За лучший фильм, основанный на реальных событиях».

Сценарий картины был основан на бытовом убийстве, которое произошло зимой 2018 года во Владивостоке. Съемки проходили с февраля по октябрь в разных районах Симферополя. Консультантами фильма выступили реальные участники экранизированных событий.

Диплом

- Успех наших студентов свидетельствует о возникновении на факультете определенных кинематографических традиций, которые нуждаются в развитии и поддержке не только со стороны студентов, но и руководства академии, да и университета в целом, – отметил заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Таврической академии КФУ Михаил Михайлов.

Студенты юрфака КФУ участвуют в этом кинофоруме уже в четвертый раз. Самым удачным был 2016 год, когда фильм крымских студентов получил гран-при фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU