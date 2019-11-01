Из-за снега крымские дорожные службы начнут работать круглосуточно

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-01T11:10:22+03:00

В Крымских горах уже выпал снег. Фото: Вконтакте\ группа "Погода на Ай-Петри"

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Крымские дорожники переходят на круглосуточный режим работы из - за выпавшего снега. Также будет работать спецтехника.

- Дорожниками организованы пункты для экстренного реагирования и борьбы с образованием наледи на дорогах для обеспечения безопасности дорожного движения. На дежурство вышли сразу 5 комбинированных дорожных машины и погрузчик, - рассказали в пресс -службе "Крымавтодора"

Также в организации рассказали, что в этом году будет увеличено количество пунктов дежурства техники, для более оперативной ликвидации последствий непогоды

ИСТОЧНИК KP.RU