Из-за снега крымские дорожные службы начнут работать круглосуточно
Основные работы проводятся в районах Ангарского и Грушевского перевалов
В Крымских горах уже выпал снег. Фото: Вконтакте\ группа "Погода на Ай-Петри"
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Крымские дорожники переходят на круглосуточный режим работы из - за выпавшего снега. Также будет работать спецтехника.
- Дорожниками организованы пункты для экстренного реагирования и борьбы с образованием наледи на дорогах для обеспечения безопасности дорожного движения. На дежурство вышли сразу 5 комбинированных дорожных машины и погрузчик, - рассказали в пресс -службе "Крымавтодора"
Также в организации рассказали, что в этом году будет увеличено количество пунктов дежурства техники, для более оперативной ликвидации последствий непогоды
ИСТОЧНИК KP.RU