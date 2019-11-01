2019-11-01T12:20:35+03:00
Общество

Крымского чиновника, погибшего под Москвой, похоронят в Воронежской области

Иван Сагайдак скончался в ДТП 29 октября
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Похороны пройдут 1 ноябряПохороны пройдут 1 ноябряФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Главу Медицинского информационно-аналитического центра Ивана Сагайдака, погибшего 29 октября в автомобильной аварии под Москвой, похоронят на родине, в Воронежской области.

- Его уход из жизни – тяжелая утрата для коллектива Министерства здравоохранения Республики Крым и всего медицинского сообщества России. Светлая память об Иване Валериевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Похороны состоятся 1 ноября в Воронеже, - сообщают в пресс-службе крымского Минздрава.

Уточняется, что ранее Сагайдак занимал должности главы Медицинского информационно-аналитического центра в Воронеже и Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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