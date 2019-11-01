Крымского чиновника, погибшего под Москвой, похоронят в Воронежской области
Главу Медицинского информационно-аналитического центра Ивана Сагайдака, погибшего 29 октября в автомобильной аварии под Москвой, похоронят на родине, в Воронежской области.
- Его уход из жизни – тяжелая утрата для коллектива Министерства здравоохранения Республики Крым и всего медицинского сообщества России. Светлая память об Иване Валериевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Похороны состоятся 1 ноября в Воронеже, - сообщают в пресс-службе крымского Минздрава.
Уточняется, что ранее Сагайдак занимал должности главы Медицинского информационно-аналитического центра в Воронеже и Севастополе.
ИСТОЧНИК KP.RU