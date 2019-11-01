Погода не враг: строительные работы на улице Невского продолжаются

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-01T13:16:45+03:00

Третий этап ремонта планируют завершить до конца ноября. Фото: пресс-служба администрации города

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В Симферополе на улице Александра Невского продолжается капитальный ремонт.

Сегодня работы ведутся от переулка Галерейный до улицы Павленко: там идет замена сетей коммуникаций, ливневой канализации. На участке появится новая тротуарная плитка.

Резкое изменение погоды не повлияло на объемы проводимых работ. Подрядчик отметил, что из-за погодных условий пришлось изменить технологию укладки асфальта.

- Специальная смесь повышает устойчивость к холодам. Химия добавляется в асфальт для поддержания температуры, - отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU