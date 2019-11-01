2019-11-01T13:20:12+03:00
Общество

Росгвардейцы возле Крымского моста ловили «террористов»

В акватории Керченского пролива прошли командно-штабные учения
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымский мост под надежной защитой. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу СевастополюКрымский мост под надежной защитой. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю
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В окрестностях Крымского моста прошли командно-штабные учения с участием морской бригады Росгвардии, вневедомственной охраны и керченского ОМОН.

- Военнослужащие Росгвардии оттачивали навыки по пресечению противоправных действий условных нарушителей, их попыток совершить нападение и незаконно проникнуть на стратегические объекты, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Главная же цель тренировки - налаживание взаимодействия среди подразделений Росгвардии, который находятся в Республике Крым для совместной подготовки и проведения спецопераций если недруги проявят себя, как на суше, так и на на водном транспорте.

В ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю отметили, что все участники командно-штабные учений успешно справились с поставленными задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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