Росгвардейцы возле Крымского моста ловили «террористов»
В окрестностях Крымского моста прошли командно-штабные учения с участием морской бригады Росгвардии, вневедомственной охраны и керченского ОМОН.
- Военнослужащие Росгвардии оттачивали навыки по пресечению противоправных действий условных нарушителей, их попыток совершить нападение и незаконно проникнуть на стратегические объекты, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
Главная же цель тренировки - налаживание взаимодействия среди подразделений Росгвардии, который находятся в Республике Крым для совместной подготовки и проведения спецопераций если недруги проявят себя, как на суше, так и на на водном транспорте.
В ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю отметили, что все участники командно-штабные учений успешно справились с поставленными задачами.
ИСТОЧНИК KP.RU