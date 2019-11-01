В Керчи прокуратура проверила аттракционы
Сколько стоит нарушить закон?
Предпринимателя, нарушившим закон выписаны прокурорские предписанияФото: Наталья Гоцанюк
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Керченская прокуратура проверила, правильно ли эксплуатируются аттракционы в городе. Установлено что карусели на набережной у ИП Бондаренко Н.В. и ИП Тимченко Д.А. использовались с нарушением требований.
У владельцев аттракционов не было документов на их использование. Предприниматели не обучали персонал.
- Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. каждому-, сообщали в пресс-службе керченской прокуратуры
ИСТОЧНИК KP.RU