Глава Крыма пообещал повысить зарплату медикам
Точной суммы еще нет
На заседании обсудили, как избежать текучки медицинских кадров. Фото: Сергей Аксенов/Facebook
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Чтобы в медицинской сфере Крыма не было текучки кадров, медики должны получать одинаково высокую зарплату.
Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook после участия в заседании президиума Госсовета.
- Точный объем средств, которые получит республика, будет определен на этапе подготовки документов по конкретным направлениям и проектам, - отметил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU