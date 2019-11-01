Глава Крыма пообещал повысить зарплату медикам

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-01T16:15:42+03:00

На заседании обсудили, как избежать текучки медицинских кадров. Фото: Сергей Аксенов/Facebook

Точной суммы еще нет

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Чтобы в медицинской сфере Крыма не было текучки кадров, медики должны получать одинаково высокую зарплату.

Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook после участия в заседании президиума Госсовета.

- Точный объем средств, которые получит республика, будет определен на этапе подготовки документов по конкретным направлениям и проектам, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU