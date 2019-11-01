2019-11-01T15:49:12+03:00
Общество

В Зуе откроют выезд на «Тавриду»

Как изменится схема движения?
СИТЧИХИНА Злата
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Изменения в схеме движения транспорта по «Тавриде». Фото: пресс-служба Министерства транспорта Республики КрымИзменения в схеме движения транспорта по «Тавриде». Фото: пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым
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Сегодня вечером в поселке Зуя будет открыт выезд на трассу «Таврида» с улицы Речной.

Перекресток в конце Шоссейной улицы, по которому ездили машины, будет закрыт в воскресенье.

Схему движения изменят для завершения строительства магистрали, которая обеспечит прямой выезд на Симферополь.

Теперь, чтобы доехать до Симферополя нужно повернуть налево по улице Речной. Если двигаться прямо и пересечь «Тавриду» вы окажетесь в поселке Литвиненково.

- Частично открыть движение по Шоссейной улице планируется в начале декабря. Водители смогут доехать в Зую со стороны Керчи, - сообщили в минтрансе РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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