В Зуе откроют выезд на «Тавриду»
Сегодня вечером в поселке Зуя будет открыт выезд на трассу «Таврида» с улицы Речной.
Перекресток в конце Шоссейной улицы, по которому ездили машины, будет закрыт в воскресенье.
Схему движения изменят для завершения строительства магистрали, которая обеспечит прямой выезд на Симферополь.
Теперь, чтобы доехать до Симферополя нужно повернуть налево по улице Речной. Если двигаться прямо и пересечь «Тавриду» вы окажетесь в поселке Литвиненково.
- Частично открыть движение по Шоссейной улице планируется в начале декабря. Водители смогут доехать в Зую со стороны Керчи, - сообщили в минтрансе РК.
ИСТОЧНИК KP.RU