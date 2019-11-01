Тавриду избавят от пробок на подъезде к Симферополю
В 20 километрах от Симферополя, возле поселка Зуя строители дороги «Тавриды» вплотную занялись частью трассы, проходящей над одноименной пещерой.
Над пещерой Таврида уложили перекрытие и делают дорогу.Видео: пресс-служба крымского управления АО «ВАД»! другой источник
- Запуск движения над пещерой позволит организовать свободный бесперебойный проезд до Симферополя, - сообщает пресс-служба крымского управления АО «ВАД».
Чтобы сохранить уникальную пещеру, где ученые нашли множество костей древних животных, автомобильный поток пустили по 900-метровой объездной дороге, которая проложена по холму. Сложный рельеф местности провоцирует аварии, которые приводит к «пробкам».
Сейчас строители «Тавриды» отсыпают земляное полотно на монолитной распределительной плите, построенной над пещерой.
- Если позволит погода, в течение месяца закончим укладку асфальтобетона и в декабре пустим здесь транспорт, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU