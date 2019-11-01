Тавриду избавят от пробок на подъезде к Симферополю

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-01T17:11:21+03:00

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В 20 километрах от Симферополя, возле поселка Зуя строители дороги «Тавриды» вплотную занялись частью трассы, проходящей над одноименной пещерой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2720" height="1530" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/741476" frameborder="0"></iframe> Над пещерой Таврида уложили перекрытие и делают дорогу.Видео: пресс-служба крымского управления АО «ВАД»! другой источник

- Запуск движения над пещерой позволит организовать свободный бесперебойный проезд до Симферополя, - сообщает пресс-служба крымского управления АО «ВАД».

Чтобы сохранить уникальную пещеру, где ученые нашли множество костей древних животных, автомобильный поток пустили по 900-метровой объездной дороге, которая проложена по холму. Сложный рельеф местности провоцирует аварии, которые приводит к «пробкам».

Сейчас строители «Тавриды» отсыпают земляное полотно на монолитной распределительной плите, построенной над пещерой.

- Если позволит погода, в течение месяца закончим укладку асфальтобетона и в декабре пустим здесь транспорт, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU