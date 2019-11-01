2019-11-01T18:18:24+03:00
Общество

Четверо школьников из Севастополя получат 250 тысяч рублей

Ребята стали призерами Всероссийской олимпиады школьников
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Денежное поощрение будет выдаваться впервыеДенежное поощрение будет выдаваться впервыеФото: Мария ЛЕНЦ
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Четверым ученикам севастопольских школ, которые завоевали призовые места на Всеросийской олимпиаде школьников 2018 -2019 года выплатят денежные призы в размере 50 тысяч рублей, сообщает ForPost.

- Ранее в качестве поощрения олимпиадникам вручались ноутбуки, которые закупались профильным ведомством, теперь это будет награда в денежном эквиваленте, - рассказала Елена Богомолова, и.о директора департамента образования и науки Севастополя.

Также Богомолова уточнила, что для соответствующих выплат необходимо правительство Севастополя должно принять соответствующее постановление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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