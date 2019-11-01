2019-11-01T18:00:11+03:00
Общество

В Симферополе перекроют движение

Ограничение вводится на время праздничных мероприятий
СИТЧИХИНА Злата
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В связи с проведением праздничных мероприятий в Симферополе перекроют движениеВ связи с проведением праздничных мероприятий в Симферополе перекроют движениеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В День народного единства в Симферополе перекроют движение. Помимо этого на перекрытом участке будет запрещена парковка автомобилей.

Ограничение начнет действовать с 10:30 часов до 12:00 часов по улице Гоголя (от ул. Севастопольская до пр. Кирова).

- На месте проведения мероприятий будут работать наряды полиции. Также будут дежурить эвакуаторы, - сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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