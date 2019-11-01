В Симферополе перекроют движение
Ограничение вводится на время праздничных мероприятий
В связи с проведением праздничных мероприятий в Симферополе перекроют движениеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:
В День народного единства в Симферополе перекроют движение. Помимо этого на перекрытом участке будет запрещена парковка автомобилей.
Ограничение начнет действовать с 10:30 часов до 12:00 часов по улице Гоголя (от ул. Севастопольская до пр. Кирова).
- На месте проведения мероприятий будут работать наряды полиции. Также будут дежурить эвакуаторы, - сообщили в пресс-службе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU