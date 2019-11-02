2019-11-02T05:40:36+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 ноября: ветер и тепло до +12

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе температура воздуха днем +8…+10º.В Симферополе температура воздуха днем +8…+10º.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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2 ноября, в субботу на Крымской полуострове в силе штормовое предупреждение, а в центральных районах сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем восточный до 12- 14 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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