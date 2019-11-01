Керченскую нефтебазу могут закрыть на три месяца

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-01T18:14:18+03:00

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Семиколодезянскую нефтебазу могут закрыть на три месяца из - за превышения нормы выброса вредных веществ в атмосферу. Их обнаружила рабочая группа, организованная по многочисленным просьбам местных жителей, сообщает Крымское информационное агентство.

- В связи с многочисленными обращениями граждан на ухудшение состояния здоровья жителей близлежащих домов Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка деятельности нефтебазы. В ходе проверки экологами установлены факты превышения валового годового выброса по оксиду азота в 5,35 раз, по оксиду углерода – в 8,76 раз, по бензапирену – в 2,5 раза, - сообщает КИА

Также отмечается, что предприятие до сих пор не получило положительного заключения государственной экологической экспертизы.Все материалы комиссии также направлены в прокуратуру Республики Крым

ИСТОЧНИК KP.RU