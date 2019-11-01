В Алуште обсудят вопросы ГТО
В спортивном центре «Крымский» со 2 по 4 ноября пройдет форум по вопросам реализации комплекса ГТО. На мероприятие планируют приехать 130 человек.
Как сообщает пресс-служба центра, ожидается участие замминистра спорта России Марины Томилиной,
- У гостей семинара будет возможность получить актуальную информацию из первых уст. В ходе форума пройдет 10 тематических сессий, - рассказали в пресс-службе.
КОНКРЕТНО
Какие темы будут обсуждать на семинаре?
- Организации работы в электронной базе данных комплекса ГТО;
- Тестирования инвалидов по нормативам комплекса ГТО;
- Научно-методического сопровождения комплекса ГТО;
- Подготовки обновленных государственных требований к уровню физической подготовленности населения, реализации комплекса ГТО на 2020-2021 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU