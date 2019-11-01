2019-11-01T18:20:56+03:00
Спорт

В Алуште обсудят вопросы ГТО

На семинар приедут гости со всей России
СИТЧИХИНА Злата
Поделиться:
Семинар по вопросам ГТО завтра стартует в Алуште. Фото: группа Крымский/ВконтактеСеминар по вопросам ГТО завтра стартует в Алуште. Фото: группа Крымский/Вконтакте
Изменить размер текста:

В спортивном центре «Крымский» со 2 по 4 ноября пройдет форум по вопросам реализации комплекса ГТО. На мероприятие планируют приехать 130 человек.

Как сообщает пресс-служба центра, ожидается участие замминистра спорта России Марины Томилиной,

- У гостей семинара будет возможность получить актуальную информацию из первых уст. В ходе форума пройдет 10 тематических сессий, - рассказали в пресс-службе.

КОНКРЕТНО

Какие темы будут обсуждать на семинаре?

- Организации работы в электронной базе данных комплекса ГТО;

- Тестирования инвалидов по нормативам комплекса ГТО;

- Научно-методического сопровождения комплекса ГТО;

- Подготовки обновленных государственных требований к уровню физической подготовленности населения, реализации комплекса ГТО на 2020-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Керченскую нефтебазу могут закрыть на три месяца
Четверо школьников из Севастополя получат 250 тысяч рублей
В Симферополе перекроют движение
МЧС сможет отбирать гидроциклы и катера нелегалов в Крыму
Михаил Афанасьев – новый глава администрации Сак
Главой администрации Ялты стал Иван Имгрунт
Тавриду избавят от пробок на подъезде к Симферополю
В Зуе откроют выезд на «Тавриду»
Глава Крыма пообещал повысить зарплату медикам
Чугунную ограду на набережной реки Салгир крепят монтажной пеной
В поселке под Евпаторией построят новую дорогу
Два грузовика и легковушка столкнулись под Белогорском
В Керчи прокуратура проверила аттракционы
Росгвардейцы возле Крымского моста ловили «террористов»
Погода не враг: строительные работы на улице Невского продолжаются
В ботаническом саду КФУ началось массовое цветение хризантем
Крымского чиновника, погибшего под Москвой, похоронят в Воронежской области
В Симферополе большегруз ушел под землю
Из-за снега крымские дорожные службы начнут работать круглосуточно
Стартовал крымский эногастрономический фестиваль #Ноябрьфест
Фильм студентов КФУ победил на международном кинофестивале
Гражданин Украины хотел въехать в Крым под чужой фамилией
Старт отопительного сезона в Крыму прошел без аварий
Холодно, без серьезных осадков: погода в Крыму на 1 ноября