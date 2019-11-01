В Алуште обсудят вопросы ГТО

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-01T18:20:56+03:00

Семинар по вопросам ГТО завтра стартует в Алуште. Фото: группа Крымский/Вконтакте

На семинар приедут гости со всей России

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В спортивном центре «Крымский» со 2 по 4 ноября пройдет форум по вопросам реализации комплекса ГТО. На мероприятие планируют приехать 130 человек.

Как сообщает пресс-служба центра, ожидается участие замминистра спорта России Марины Томилиной,

- У гостей семинара будет возможность получить актуальную информацию из первых уст. В ходе форума пройдет 10 тематических сессий, - рассказали в пресс-службе.

КОНКРЕТНО

Какие темы будут обсуждать на семинаре?

- Организации работы в электронной базе данных комплекса ГТО;

- Тестирования инвалидов по нормативам комплекса ГТО;

- Научно-методического сопровождения комплекса ГТО;

- Подготовки обновленных государственных требований к уровню физической подготовленности населения, реализации комплекса ГТО на 2020-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU