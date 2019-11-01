Водителя севастопольского троллейбуса спасла "тревожная кнопка"

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-01T19:36:33+03:00

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В Севастополе в одном из городских троллейбусов произошел инцидент, в результате которого чуть не пострадал водитель троллейбуса.

Но благодаря "тревожной кнопке" и оперативному прибытию бойцов Росгвардии ему удалось избежать серьезных травм.

- Сотрудники задержали нетрезвого мужчину 1975 года рождения, набросившегося на водителя с кулаками. Известно, что ранее злоумышленник был осужден за грабеж, причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, а также за незаконное изготовление, приобретение и сбыт наркотиков, - сообщили в пресс -службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что этот случай стал первым в рамках проекта Росгвардии по подключению общественного транспорта Крыма и Севастополя к системам безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU