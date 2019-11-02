Жительница Ялты добилась статуса несовершеннолетнего узника фашизма
В Ялте местная жительница добилась статуса бывшего несовершеннолетнего узника фашизма. Теперь она сможет получать весь спектр меры соцподдержки для участников Великой Отечественной войны. 78-летней женщине восстановить справедливость помогла городская прокуратура, куда она обратилась за помощью.
- Проверка установила, что семья заявительницы была угнана фашистами в октябре 1943 года и до января 1945 года содержалась в Финляндии в специально созданных фашистами местах, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Собрав все необходимые документы, подтверждающие пребывание заявительницы в местах принудительного содержания, созданных фашистами в период Великой Отечественной войны, прокуратура города предъявила иск в суд об установлении данного факта.
Суд поддержал прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU