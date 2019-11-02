2019-11-02T09:37:32+03:00
Общество

Жительница Ялты добилась статуса несовершеннолетнего узника фашизма

Крымчанка будет получать льготы, как участник Великой Отечественной войны
Галина КОВАЛЕНКО
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Участникам Великой Отечественной войны по закону положены льготы и выплаты. Фото: архив "КП"Участникам Великой Отечественной войны по закону положены льготы и выплаты. Фото: архив "КП"
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В Ялте местная жительница добилась статуса бывшего несовершеннолетнего узника фашизма. Теперь она сможет получать весь спектр меры соцподдержки для участников Великой Отечественной войны. 78-летней женщине восстановить справедливость помогла городская прокуратура, куда она обратилась за помощью.

- Проверка установила, что семья заявительницы была угнана фашистами в октябре 1943 года и до января 1945 года содержалась в Финляндии в специально созданных фашистами местах, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Собрав все необходимые документы, подтверждающие пребывание заявительницы в местах принудительного содержания, созданных фашистами в период Великой Отечественной войны, прокуратура города предъявила иск в суд об установлении данного факта.

Суд поддержал прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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