2019-11-02T13:49:57+03:00
Общество

Глава Симферополя оценила ремонт городских дорог

Елена Проценко побывала на улице Куйбышева и бульваре Франко
Галина КОВАЛЕНКО
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Елена Проценко. Фото: пресс-служба администрации СимферополяЕлена Проценко. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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Новоиспеченный мэр столицы региона проверила, как идет реконструкция городских улиц. Елена Проценко побывала на улице Куйбышева и бульваре Франко.

- Сегодня мы посетили улицы, где ведутся ремонтные работы автомобильных дорог. Подрядчики выполняют работу хорошо, мы довольны результатами, работы идут в графике и скоро будут завершены, - подвела итоги Елена Проценко.

Пресс-служба администрации Симферополя сообщает, что высокопоставленный чиновник пообещала, что будет каждый день лично наблюдать за реконструкцией дорог, вывозом мусора и осенней листвы.

Всего в этом году в столице Республики Крым приводят в порядок 18 объектов улично-дорожной сети. Какие улицы и дороги станут лучше, современнее и безопаснее можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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