У главы администрации Симферополя будет 6 заместителей
5 ноября, сразу же после ноябрьских праздников намечена внеочередная сессия Симферопольского городского совета.
Народным избранникам предстоит одобрить назначение шести заместителей главы администрации Симферополя Елене Проценко.
Речь идет о согласовании на должности следующих кандидатур :
- 1-ый заместитель главы - Бажан С.Г.
- заместитель главы - Дубинин М.Н.
- заместитель главы - Иванов Д.А.
- заместитель главы - Смаль И.В.
- заместитель главы - Титаренко С.В.
- заместитель главы - начальник управления образования - Сухина Т.И.
Напоминаем, 25 октября, в столице региона выбрали главу администрации Симферополя. Депутатский корпус одобрил кандидатуру Елены Проценко, директора МУП «Метроград» (основная работа предприятия управление рынками и организация выносной торговли, ярмарок местных сельхозпроизводителей. – От авт.).
ИСТОЧНИК KP.RU