2019-11-02T16:35:41+03:00
Общество

У главы администрации Симферополя будет 6 заместителей

Депутаты горсовета назначат помощников Елене Проценко
Галина КОВАЛЕНКО
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Елене Проценко будут помогать поддерживать порядок в городе ее заместители. Фото: пресс-служба администрации СимферополяЕлене Проценко будут помогать поддерживать порядок в городе ее заместители. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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5 ноября, сразу же после ноябрьских праздников намечена внеочередная сессия Симферопольского городского совета.

Народным избранникам предстоит одобрить назначение шести заместителей главы администрации Симферополя Елене Проценко.

Речь идет о согласовании на должности следующих кандидатур :

- 1-ый заместитель главы - Бажан С.Г.

- заместитель главы - Дубинин М.Н.

- заместитель главы - Иванов Д.А.

- заместитель главы - Смаль И.В.

- заместитель главы - Титаренко С.В.

- заместитель главы - начальник управления образования - Сухина Т.И.

Напоминаем, 25 октября, в столице региона выбрали главу администрации Симферополя. Депутатский корпус одобрил кандидатуру Елены Проценко, директора МУП «Метроград» (основная работа предприятия управление рынками и организация выносной торговли, ярмарок местных сельхозпроизводителей. – От авт.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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