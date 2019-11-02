В Симферополе легковушка врезалась в троллейбус

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-02T18:01:53+03:00

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В Симферополе случилась авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

- В пятницу, 1 ноября, в 20.46 часов водитель автомобиля «ЗАЗ», двигаясь по улице Мира в направлении ул.Беспалова, на пересечении с проспектом Вернадского не уступил дорогу и совершил столкновение с троллейбусом, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В результате ДТП пострадали два человека - водители транспортных средств.

У 60-летнего мужчины, сидевшего за рулем «ЗАЗ ШАНС» диагностированы множественные переломы ребер, пневмоторакс, у 31-летнего водителя троллейбуса - ушиб грудной клетки, - отметили в ведомстве.

По дорожно-транспортному происшествию в Симферополе идет проверка, по результатам которой примут и процессуальное решение.

Напоминаем, что в этот же день, в Судаке под колесами КамАЗа погиб его же водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU