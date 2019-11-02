В Севастополе полицейские «покрасили» фасады 100 домов
Два дня в Севастополе шла антинаркотическая акция «Чистые стены». Сотрудники местной полиции и волонтеры избавили от рекламы запрещенных веществ фасады более 100 жилых домов и строений.
- Вооружившись баллончиками с краской, участники устранили надписи с «рекламой смерти» с более 100 объектов в Гагаринском районе и на Северной стороне города, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.
Проблема незаконного оборота запрещенных веществ на Крымском полуострове стоит довольно остро. Очень часто сотрудники полиции Севастополя и Республики Крым задерживают распространителей различных наркотиков, включая, так называемые "соли". Идет борьба и с теми, кто выращивает коноплю для производства марихуаны.
Преступников ловят, заводят уголовные дела и дают солидные тюремные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU