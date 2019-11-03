Погода в Крыму на 3 ноября: ветер и тепло до +16

СЕГОДНЯ 04:28 2019-11-03T04:28:16+03:00

На ЮБК всего +13…+15°. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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3 ноября, в воскресенье на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Погода не располагает для проведения уик-энда на свежем воздухе. Хотя если надеть теплые куртки и ботинки можно побродить и по горам-лесам.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +12…+14º, - сообщили в Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер утром и днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

ИСТОЧНИК KP.RU