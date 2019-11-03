2019-11-03T15:43:34+03:00
Происшествия

На автодороге Симферополь-Керчь перевернулась машина

В ДТП пострадали два человека
Галина КОВАЛЕНКО
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Авария случилась на трасе СимферопольКерчь между селом Грушевка и Старым Крымом, когда уже стемнело.

- Стало известно, что водитель легкового автомобиля «Chevrolet Cobalt» не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства на обочину, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Пострадавшие, 32-летний мужчина и женщина 27 лет, были переданы спасателями медикам кареты скорой помощи. Их госпитализировали в Старокрымской больнице.

Сотрудники чрезвычайного ведомства оградили рабочую зону сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.

На днях в Судаке произошла авария, унесшая человеческую жизнь: КамАз начал самопроизвольное движение и задавил водителя, который его ремонтировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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