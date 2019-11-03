Крымский борец добыл серебро на первенстве Мира
В столице Венгрии на первенстве Мира по греко-римской борьбе среди юниоров серебряным призером стал крымчанин. В тройку сильнейших борцов вошел мастер спорта из Симферополя Эмин Сефершаев.
Крымчанин выступает в весовой категории до 55 килограммов.
Пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым сообщает, что Эмин уверенно разобрался с борцом из Венгрии (8:0), не сплоховал и перед представителем Армении, в напряженной схватке с удивительным счетом (14:12) взял верх над спортсменом из Индии.
Эмин мастерски провел схватки. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым
Но не совсем удалась схватка с борцом из Японии. В итоге Эмин Сефершаев стал серебряным призером.
Напоминаем, что борец этим летом выиграл XIX международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе «Гран-при Испании» (Grand Prix of Spain).
ИСТОЧНИК KP.RU