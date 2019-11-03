Крымский борец добыл серебро на первенстве Мира

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-03T17:29:34+03:00

Эмин Сефершаев из Симферополя стал призером по греко-римской борьбе среди юниоров

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В столице Венгрии на первенстве Мира по греко-римской борьбе среди юниоров серебряным призером стал крымчанин. В тройку сильнейших борцов вошел мастер спорта из Симферополя Эмин Сефершаев.

Крымчанин выступает в весовой категории до 55 килограммов.

Пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым сообщает, что Эмин уверенно разобрался с борцом из Венгрии (8:0), не сплоховал и перед представителем Армении, в напряженной схватке с удивительным счетом (14:12) взял верх над спортсменом из Индии.

Эмин мастерски провел схватки. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым

Но не совсем удалась схватка с борцом из Японии. В итоге Эмин Сефершаев стал серебряным призером.

Напоминаем, что борец этим летом выиграл XIX международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе «Гран-при Испании» (Grand Prix of Spain).

ИСТОЧНИК KP.RU