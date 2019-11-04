Погода в Крыму на 4 ноября: без дождей и тепло до +21

СЕГОДНЯ 05:02 2019-11-04T05:02:34+03:00

На прогулку можно идти без зонта. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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4 ноября, в понедельник на полуострове в силе штормовое предупреждение. В центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +19…+21º, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

ИСТОЧНИК KP.RU