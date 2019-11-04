Как в Крыму и Севастополе прошла Ночь искусств: самые яркие моменты праздника

СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-04T08:45:56+03:00

Гости и жителя полуострова побывали в музеях и театрах [фото]

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Ночь искусств прошла на Крымском полуострове. Взрослые и дети с удовольствием побывали в музеях и театрах. Кроме привычных экспозиций и выставок для них подготовили специальную праздничную программу: мастер-классы, встречи с интересными и знаменитыми личностями, концерты классической музыки.

В Симферополе до самого позднего вечера были открыты двери в музее «Таврида», драматическом театре имени Максима Горького.

В Севастополе центром Ночи искусств стал Херсонес Таврический.

- Торжественная церемония открытия, собравшая свыше двух с половиной тысяч людей, состоялась в Античном театре, - сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Народный вокальный коллектив «Ремикс». Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Музыканты представили зрителям концертную программу. Свыше трех часов на открытой площадке Античного театра звучали прекрасные произведения: современные и классические. Зрители не сдерживали свои эмоции, зажигая фонарики в такт композициям и долго не хотели отпускать музыкантов. В Византийском дворике для любителей истории была организована трансляция многосерийного фильма «Тайны Херсонеса».

ИСТОЧНИК KP.RU