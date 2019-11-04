Крымская прокуратура 5 ноября ждет в гости предпринимателей
5 ноября, во вторник, в прокуратуре Республики Крым планируется день приема предпринимателей.
- Прием будет осуществляться в течение всего дня в аппарате прокуратуры республики, по адресу города Симферополь, улица Севастопольская, дом 21, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
Так же мероприятие пройдет и во всех, без исключения, территориальных прокуратурах Крыма - городских и районных. В ходе встреч с представителями надзорного органа частные предприниматели, бизнесмены могут рассказать о том, что и кто мешает успешно заниматься делами, вести прибыльный бизнес, сообщить о возможных нарушениях своих прав и получить компетентные разъяснения законодательства Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU