Крымская прокуратура 5 ноября ждет в гости предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-04T10:46:10+03:00

Прием будет идти во всех подразделениях прокуратуры РК. Фото: архив ""КП"

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5 ноября, во вторник, в прокуратуре Республики Крым планируется день приема предпринимателей.

- Прием будет осуществляться в течение всего дня в аппарате прокуратуры республики, по адресу города Симферополь, улица Севастопольская, дом 21, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Так же мероприятие пройдет и во всех, без исключения, территориальных прокуратурах Крыма - городских и районных. В ходе встреч с представителями надзорного органа частные предприниматели, бизнесмены могут рассказать о том, что и кто мешает успешно заниматься делами, вести прибыльный бизнес, сообщить о возможных нарушениях своих прав и получить компетентные разъяснения законодательства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU