В Севастополе за выходные потушили два пожар

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-04T11:28:44+03:00

Выходные дни были тревожными. Фото: пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

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Севастопольские сотрудники МЧС за минувшие субботу-воскресенье потушили два пожара.

В домовладении на улице Щитовая, Гагаринского района, где горело летнее строение обнаружили погибшего мужчину. Другое ЧП обошлось без жертв.

- В Балаклавском районе по улице Новикова случился пожар в квартире на первом этаже одного из домов, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

Сотрудники чрезвычайного ведомства, прибыв на место, увидели, что балконе и в жилой комнате горят полыхают вещи, которые там хранили. Из задымленного помещения спасатели вытащили на свежий воздух двух несовершеннолетних.

- Один ребенок передан специалистам скорой помощи, другой во врачебной помощи не нуждался, - отметили в ведомстве. - Из соседних квартир эвакуированы 10 человек, в числе которых один ребенок.

Пожары потушены, сейчас эксперты выясняют причины ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU