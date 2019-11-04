В Севастополе за выходные потушили два пожар
Севастопольские сотрудники МЧС за минувшие субботу-воскресенье потушили два пожара.
В домовладении на улице Щитовая, Гагаринского района, где горело летнее строение обнаружили погибшего мужчину. Другое ЧП обошлось без жертв.
- В Балаклавском районе по улице Новикова случился пожар в квартире на первом этаже одного из домов, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.
Сотрудники чрезвычайного ведомства, прибыв на место, увидели, что балконе и в жилой комнате горят полыхают вещи, которые там хранили. Из задымленного помещения спасатели вытащили на свежий воздух двух несовершеннолетних.
- Один ребенок передан специалистам скорой помощи, другой во врачебной помощи не нуждался, - отметили в ведомстве. - Из соседних квартир эвакуированы 10 человек, в числе которых один ребенок.
Пожары потушены, сейчас эксперты выясняют причины ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU