В Симферополе и Севастополе 5 ноября частично отключат электричество
5 ноября, во вторник в столице Республики Крым и городе Севастополе произойдет частичное отключение света. Электричества не будет с 8.00 до 17.00 часов.
Плановый блэк-аут произойдет из-за ремонтных работ на электролиниях.
И так, где прекратят подачу тока:
Симферополь
переулок Гранитный, 26
улица Вилар 10-54 (чет), 19-61 (нечет)
улица Садовая 94-102 (чет), 97-103/9 (нечет)
Севастополь
улица Маршала Блюхера 9
улица Героев Сталинграда 22
улица Пролетарская 7,15
улица Клубная 1-9,15
улица Неглинная 1-12,51-В
улица Красивая 52-а,56,58,66-6,70-а,74-а,74/1,78,92
улица Волнистая 45,47,50,53,54,57, 59,61
ИСТОЧНИК KP.RU