В Симферополе и Севастополе 5 ноября частично отключат электричество

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-04T13:32:02+03:00

Света не будет целый день. Фото: архив "КП"

Свет пропадет с восьми утра до пяти вечера

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5 ноября, во вторник в столице Республики Крым и городе Севастополе произойдет частичное отключение света. Электричества не будет с 8.00 до 17.00 часов.

Плановый блэк-аут произойдет из-за ремонтных работ на электролиниях.

И так, где прекратят подачу тока:

Симферополь

переулок Гранитный, 26

улица Вилар 10-54 (чет), 19-61 (нечет)

улица Садовая 94-102 (чет), 97-103/9 (нечет)

Севастополь

улица Маршала Блюхера 9

улица Героев Сталинграда 22

улица Пролетарская 7,15

улица Клубная 1-9,15

улица Неглинная 1-12,51-В

улица Красивая 52-а,56,58,66-6,70-а,74-а,74/1,78,92

улица Волнистая 45,47,50,53,54,57, 59,61

ИСТОЧНИК KP.RU