В центре Симферополя безобразно уложили плитку

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-04T13:34:57+03:00

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В Симферополе, на площади Ленина недавно проводили ремонт то ли водопровода, то ли тепловых сетей. Дело хорошее и нужное, все-таки зима на носу. Да вот незадача – тротуарную плитку сняли, а когда пришло время ее на место возвращать, то сделали все наспех, кое-как.

- Надо же, как некрасиво, - возмущаются горожане. – Если такое допускают в центре города, можно сказать у главы Крыма под носом, то что речь вести о более дальних уголках.

Площадь в безобразном состоянии.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Действительно, брак налицо: специалисты, которые укладывали тротуарную плитку побросали ее кое-как, не удосужившись подогнать края. Если зацепится ногой за края прорехи, то вполне можно получить какие-нибудь увечья. Опасно.

Вдобавок имидж Республики страдает: центр Симферополя - это лицо всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU