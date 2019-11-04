В центре Симферополя безобразно уложили плитку
В Симферополе, на площади Ленина недавно проводили ремонт то ли водопровода, то ли тепловых сетей. Дело хорошее и нужное, все-таки зима на носу. Да вот незадача – тротуарную плитку сняли, а когда пришло время ее на место возвращать, то сделали все наспех, кое-как.
- Надо же, как некрасиво, - возмущаются горожане. – Если такое допускают в центре города, можно сказать у главы Крыма под носом, то что речь вести о более дальних уголках.
Площадь в безобразном состоянии.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Действительно, брак налицо: специалисты, которые укладывали тротуарную плитку побросали ее кое-как, не удосужившись подогнать края. Если зацепится ногой за края прорехи, то вполне можно получить какие-нибудь увечья. Опасно.
Вдобавок имидж Республики страдает: центр Симферополя - это лицо всего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU