2019-11-04T13:23:55+03:00
Общество

Крымские спасатели сняли мужчину с обрыва

Молодой человек застрял на прогулке в горах Ялты
СИТЧИХИНА Злата
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Ущелье Уч-Кош находится в южной части Крыма Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымУщелье Уч-Кош находится в южной части Крыма Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
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Вчера днем крымские спасатели получили сообщение, что молодой человек, прогуливаясь по гористой местности в районе ущелья Уч-Кош, застрял и не может продолжать движение.

Спасатели сразу же выехали на вызов.

Как сообщили в крымском главке МЧС, мужчина находился возле обрыва.

- Эвакуация мужчины прошла успешно. Спасенному медицинская помощь не потребовалась, - рассказали в пресс-службе крымского МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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