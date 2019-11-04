Крымские спасатели сняли мужчину с обрыва
Молодой человек застрял на прогулке в горах Ялты
Ущелье Уч-Кош находится в южной части Крыма Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
Изменить размер текста:
Вчера днем крымские спасатели получили сообщение, что молодой человек, прогуливаясь по гористой местности в районе ущелья Уч-Кош, застрял и не может продолжать движение.
Спасатели сразу же выехали на вызов.
Как сообщили в крымском главке МЧС, мужчина находился возле обрыва.
- Эвакуация мужчины прошла успешно. Спасенному медицинская помощь не потребовалась, - рассказали в пресс-службе крымского МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU