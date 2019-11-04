Крымские спасатели сняли мужчину с обрыва

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-04T13:23:55+03:00

Молодой человек застрял на прогулке в горах Ялты

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Вчера днем крымские спасатели получили сообщение, что молодой человек, прогуливаясь по гористой местности в районе ущелья Уч-Кош, застрял и не может продолжать движение.

Спасатели сразу же выехали на вызов.

Как сообщили в крымском главке МЧС, мужчина находился возле обрыва.

- Эвакуация мужчины прошла успешно. Спасенному медицинская помощь не потребовалась, - рассказали в пресс-службе крымского МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU