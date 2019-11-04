Горан Брегович решил купить дом в Крыму из-за низких цен

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-04T14:18:07+03:00

Горан Брегович прибыл в Крым на гастроли. Фото: группа «Горан Брегович»/Facebook

Музыкант отметил сходство Крыма со своей родиной

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Накануне, 3 ноября в Симферополе прошел концерт известного югославского музыканта Горана Бреговича.

Общаясь с журналистами перед концертом, музыкант отметил, что он вдохновлен атмосферой полуострова.

Брегович рассказал, что Крым напоминает ему родину. Полуостров также культурно разнообразен, как балканское Сараево.

- Думаю, надо покупать дом, пока цены низкие, - отметил музыкант.

ИСТОЧНИК KP.RU