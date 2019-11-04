2019-11-04T14:18:07+03:00
Общество

Горан Брегович решил купить дом в Крыму из-за низких цен

Музыкант отметил сходство Крыма со своей родиной
СИТЧИХИНА ЗЛАТА
Поделиться:
Горан Брегович прибыл в Крым на гастроли. Фото: группа «Горан Брегович»/FacebookГоран Брегович прибыл в Крым на гастроли. Фото: группа «Горан Брегович»/Facebook
Изменить размер текста:

Накануне, 3 ноября в Симферополе прошел концерт известного югославского музыканта Горана Бреговича.

Общаясь с журналистами перед концертом, музыкант отметил, что он вдохновлен атмосферой полуострова.

Брегович рассказал, что Крым напоминает ему родину. Полуостров также культурно разнообразен, как балканское Сараево.

- Думаю, надо покупать дом, пока цены низкие, - отметил музыкант.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закладчика «соли» задержали в Симферополе
По Крымскому мосту можно гулять пешком: В Керчи устанавливают 15-метровую миниатюру
В Керчи произошло ночное ДТП
В пригороде Симферополя открыли детскую площадку
Лидер Uma2rman: Ялта и Гурзуф лучшие места в мире
Крымские спасатели сняли мужчину с обрыва
В центре Симферополя безобразно уложили плитку
В Симферополе и Севастополе 5 ноября частично отключат электричество
В Севастополе за выходные потушили два пожар
Крымская прокуратура 5 ноября ждет в гости предпринимателей
Крымские чиновники не купили судно для экипажа «Норда»
Как в Крыму и Севастополе прошла Ночь искусств: самые яркие моменты праздника
Погода в Крыму на 4 ноября: без дождей и тепло до +21
В Симферополе у женщины украли 240 тысяч рублей
Крымский борец добыл серебро на первенстве Мира
На автодороге Симферополь-Керчь перевернулась машина