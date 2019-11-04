2019-11-04T14:36:53+03:00
Общество

Лидер Uma2rman: Ялта и Гурзуф лучшие места в мире

Владимир Кристовский считает, что на Крымском полуострове можно жить в умиротворении
Галина КОВАЛЕНКО
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Лидер Uma2rman Владимир Кристовский. Фото: Туристический портал Республики Крым, Константин КрестьяниновЛидер Uma2rman Владимир Кристовский. Фото: Туристический портал Республики Крым, Константин Крестьянинов
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Популярная группа Uma2rman порадовала жителей и гостей Крыма своим творчеством.

Лидер группы Владимир Кристовский, общаясь с журналистами, отметил, что на полуострове он погружается с головой в покой и умиротворение.

- Крым - это одно из красивейших природных мест России! Его можно исходить и изъездить вдоль и поперек! Здесь есть, что посмотреть! И пещеры, и плато с древним городом, - приводит слова известного музыканта Туристический портал Крыма.

Артист рассказал, что больше всего он любит путешествовать по крымским горам на кроссовых мотоциклах. Ему по вкусу, те места где нет цивилизации и людей: - Виды там сумасшедшие! И вообще места невероятные!

Кстати, группа Uma2rman появилась на свет в 2003 году, в Нижнем Новгороде. Ее основатели - братья Владимир и Сергей Кристовские. Известность группе принес хит «Прасковья», который прозвучал в год ее основания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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