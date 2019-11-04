2019-11-04T14:33:46+03:00
Общество

В пригороде Симферополя открыли детскую площадку

Место для игр оборудовали за счет меценатов
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Детворе понравилась площадка. Фото: Молодежная Республика Крым - МРК24.РФ/VKДетворе понравилась площадка. Фото: Молодежная Республика Крым - МРК24.РФ/VK
Изменить размер текста:

В Хошкельды - пригородном районе Симферополя, обустроили современную детскую площадку. Зона для игр и отдыха оснащена по последнем технологиям, современными детскими и спортивными аттракционами.

- Площадка построена за счет средств местных предпринимателей, - сообщают организаторы. - Благотворительный проект удалось реализовать благодаря командной работе жителей, депутатов и предпринимателей.

На торжественное открытие пригласили аниматоров, которые провели с главными героями праздника – мальчишками и девчонками забавные состязания и конкурсами.

Для малышей так же приготовили и сладкие подарки.

Площадку открыли ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

В самом Симферополе в честь праздника устанавливают подарок от всех регионов России - 15-тонную кованную карту страны. Арт-объект, который выполняет функции солнечных часов украсит парк имени Тренева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закладчика «соли» задержали в Симферополе
По Крымскому мосту можно гулять пешком: В Керчи устанавливают 15-метровую миниатюру
В Керчи произошло ночное ДТП
Лидер Uma2rman: Ялта и Гурзуф лучшие места в мире
Горан Брегович решил купить дом в Крыму из-за низких цен
Крымские спасатели сняли мужчину с обрыва
В центре Симферополя безобразно уложили плитку
В Симферополе и Севастополе 5 ноября частично отключат электричество
В Севастополе за выходные потушили два пожар
Крымская прокуратура 5 ноября ждет в гости предпринимателей
Крымские чиновники не купили судно для экипажа «Норда»
Как в Крыму и Севастополе прошла Ночь искусств: самые яркие моменты праздника
Погода в Крыму на 4 ноября: без дождей и тепло до +21
В Симферополе у женщины украли 240 тысяч рублей
Крымский борец добыл серебро на первенстве Мира
На автодороге Симферополь-Керчь перевернулась машина