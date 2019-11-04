В пригороде Симферополя открыли детскую площадку

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-04T14:33:46+03:00

Место для игр оборудовали за счет меценатов

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В Хошкельды - пригородном районе Симферополя, обустроили современную детскую площадку. Зона для игр и отдыха оснащена по последнем технологиям, современными детскими и спортивными аттракционами.

- Площадка построена за счет средств местных предпринимателей, - сообщают организаторы. - Благотворительный проект удалось реализовать благодаря командной работе жителей, депутатов и предпринимателей.

На торжественное открытие пригласили аниматоров, которые провели с главными героями праздника – мальчишками и девчонками забавные состязания и конкурсами.

Для малышей так же приготовили и сладкие подарки.

Площадку открыли ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

В самом Симферополе в честь праздника устанавливают подарок от всех регионов России - 15-тонную кованную карту страны. Арт-объект, который выполняет функции солнечных часов украсит парк имени Тренева.

ИСТОЧНИК KP.RU