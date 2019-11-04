По Крымскому мосту можно гулять пешком: В Керчи устанавливают 15-метровую миниатюру

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-04T15:49:57+03:00

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На востоке Крыма, в городе-герое Керчи завершается установка Крымского моста в миниатюре. Работы идут в Комсомольском парке.

- Арт-объект длиной 15,5 метров и высотой в 3 метра уже возвышается на самом переходе в общественной зоне, - сообщил Сергей Бороздин, глава администрация города Керчи.

Чиновник отметил, что теперь все желающие смогут прогуляться по Крымскому мосту пешком.

Под новую достопримечательность в городе-герое отвели свыше 100 квадратных метров. На этом участке так же обустроят уникальный «сухой» фонтан: вся техническая часть сложной инженерной конструкции спрятана под грунт и струи воды будут «бить» сразу из-под земли.

Напоминаем, что в Симферополе идет установка огромной кованной карты Российский Федерации, весом около 15 тонн. На ней Крым прикуют к материковой части копией Крымского моста, но значительно меньше той, что в Керчи.

ИСТОЧНИК KP.RU