Погода в Крыму 5 ноября: На полуострове снова тепло

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-05T08:51:13+03:00

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Во вторник, 5 ноября, в Крым снова приходит потепление.

- Атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8...+13; днем +15...+20, в горах +8...+13, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В ближайшие несколько дней в Крыму погода порадует жителей и гостей города теплом.

В центральных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а по всему полуострову действует штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU