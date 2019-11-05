Погода в Крыму 5 ноября: На полуострове снова тепло
Воздух прогреется до +20
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Во вторник, 5 ноября, в Крым снова приходит потепление.
- Атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8...+13; днем +15...+20, в горах +8...+13, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
В ближайшие несколько дней в Крыму погода порадует жителей и гостей города теплом.
В центральных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а по всему полуострову действует штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU